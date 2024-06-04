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لبنان
بيانٌ مهم من "هيئة إدارة السير والآليات والمركبات".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
04-06-2024
|
05:55
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صدر عن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات البيان الآتي:
"يهم لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والآليات، أن توضح بأن اللاصقات الالكترونية E-vignette ملزمة بموجب المادتين 145 و 154 من القانون رقم 243 تاريخ 2012/10/22 (قانون السير الجديد)، وهي ضرورة أمنية واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية على قاعدة بيانات الهيئة ووزارة المالية.
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أما بالنسبة للبدلات المالية لقاء تقديم اللاصقات الالكترونية، فقد تم تحديدها بموجب قرار مجلس ادارة هيئة ادارة السير والآليات والمركبات رقم 214 تاريخ 2023/10/5، واستناداً الى الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 21 تاريخ 2023/9/12.
وتجدر الاشارة أن هذه اللاصقات أصبحت متوفرة، وتحرص الهيئة على تسليمها الى شركات تحويل الأموال المخولة استيفاء رسوم السير السنوية دون أي تأخير، وهي ملزَمة بدورها بتسليمها للمواطنين اعتباراً من تاريخ 2024/6/7.
كما ونذكر المواطنين بضرورة المطالبة بالاستحصال على اللاصقة الالكترونية عند تسديد رسوم السير السنوية، ليتم تزويدهم بها خلال بضعة أيام، ولصقها على أسفل زجاج المركبة الأمامي لجهة اليسار تطبيقاً للنصوص والقرارات المرعية الاجراء".
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