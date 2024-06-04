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لبنان

إنذارات خطية لبعض أصحاب مراكز تعبئة الحبوب والبهارات.. هذا ما فيها

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:13
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تابع مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة - مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية، جولاتهم على المؤسسات التجارية ومخازن ومعامل تعبئة الحبوب والنقولات والبهارات في نطاق بلدات بريقع، دير الزهراني، الدوير، حاروف وتول إضافة إلى بلدات الفرديس وابو قمحة في قضاء حاصبيا، بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، وتمّ سحب عينة بهارات من مركز تعبئة في الدوير لفحصها في المختبر المعتمد وتوجيه إنذارات خطية لبعض أصحاب مراكز تعبئة الحبوب والبهارات، بضرورة الإلتزام بالمعايير القانونية الإجراء وحسن التخزين والتبريد تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم وإقفال مؤسساتهم قضائياً في حال تكررت المخالفات.
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