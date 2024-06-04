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لبنان

سليمان من دار الفتوى: دريان يدعم مبادرة تكتلنا

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:16
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب محمد سليمان.
 
 
وفي كلمة له بعد اللقاء، قال سليمان: "جئنا لأخذ توجيهات المفتي دريان قبل سفرنا إلى زيارة بيت الله الحرام ولأداء فريضة الحج، واليوم كانت مناسبة للتداول في كل الأمور على الساحة اللبنانية وما تتعرض له منطقتنا إقتصاديًا وأمنيا ومعيشيا. كما وضعناه في صورة تحركنا  كتكتل الاعتدال الوطني الذي نقوم به كمبادرة للتلاقي لانتخاب رئيس في أسرع وقت في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد".
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ختم:" أكدنا لسماحته أننا لن نتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه بلدنا لكي نقوم بواجبنا بإملاء المراكز الشاغرة كرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لأن بلدنا بحاجة لانتظام المؤسسات والناس لا تستطيع التحمل معيشياً وأمنياً. وبارك سماحته خطواتنا وأبدى دعمه لنا في مبادرتنا للوصول لنتيجة تخدم بلدنا إن شاء الله".
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