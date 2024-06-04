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لبنان

استهداف دراجة نارية في الناقورة.. ماذا في المعلومات الأولية؟

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة. 
 
وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات. 
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