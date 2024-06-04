استهداف دراجة نارية في الناقورة.. ماذا في المعلومات الأولية؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الناقورة.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتشير المعلومات الأولية إلى وقوع إصابات.