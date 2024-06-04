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لبنان

الخير استقبل لوسيانو.. وهذا ما جرى عرضه

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:51
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 إستقبل الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير في مكتبه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان السيد ماتيو لوسيانو، ترافقه منسقة العلاقات الخارجية للمنظمة تالة الخطيب.
 
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وبعد اللقاء، قال لوسيانو: "ان المنظمة تقوم دائما باجتماعات دورية مع كل المؤسسات الحكومية لنرى ما هي حاجات وطبيعة الدعم الذي بإمكاننا تقديمه لكن اجتماعنا اليوم مع الهيئة كان بالتحديد بخصوص اللبنانيين الموجودين خارج لبنان وبحاجة لمساعدة ان كانوا قد تركوا بطريقة غير شرعية او عالقون في الخارج لأسباب ثانية. وهذا كان الهدف من الزيارة".
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