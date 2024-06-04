الخليل بحث مع رئيس "الريجي" في فعالية مكافحة التهريب

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استقبل وزير المالية الدكتور يوسف الخليل، رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية - الريجي ناصيف سقلاوي مع رئيس جهاز مكافحة التهريب في "الريجي" السيد محمد ضاهر ووفد من فريق الجهاز.وخلال اللقاء، تم عرض لعمل الفريق في ضبط البضائع المزورة والمهربة ووضع اليد على مصانعها في عدد من المناطق اللبنانية.وتحدث سقلاوي بعد اللقاء، فقال:"أطلعنا الوزير على فعالية ونشاط جهاز مكافحة التهريب في الريجي الذي استطاع في العام 2024، على الرغم من العدد القليل للعناصر المتوافرة للجهاز من تحقيق إنجازات مهمة جدا".وأضاف:" العبرة من هذا الأمر انه عندما تتوافر الإرادة والرعاية البلد "بيمشي"، بدليل عشرات المداهمات التي حصلت في مختلف المحافظات حيث صادرنا عشرات المطابع والمصانع والمستودعات والبضائع وهذا يعود بوفر للدولة والخزينة وهذا الأمر لم يكن ليتحقق لولا رعاية الوزير الخليل وتجاوبه لنظرة الريجي إزاء موضوع أساسي في استراتيجيتها للتنمية المستدامة ألا وهي مكافحة التهريب".وكشف سقلاوي عن مؤتمر صحافي قريب سيعرض فيه المعدات والبضائع المضبوطة المصادرة"، كاشفا ان "قيمة الغرامات نتيجة المداهمات والمصادرة التي نفذها الجهاز في أربعة أشهر من العام 2024 بلغت 50 مليار ليرة لبنانية".وكان الوزير الخليل، التقى اليوم سفير إيطاليا الجديد في لبنان فابريزيو مارسللي Fabrizio Marcelli في زيارة تعارف.