



تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:



ج. م. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Jovi"

Advertisement ع. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Appo" صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفين:ج. م. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Jovi"ع. ك. (مواليد عام 1979، لبناني) المُلقّب بـ "Appo"

الذي تبين بحسب اعترافات الضحايا والموقوفين، قيامهما بالتعدّي جنسيًّا على العديد من القُصَّر، منهم من لا تزال هويّته مجهولة حتّى اللحظة.



لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة ممّن وقع ضحية أعمالهما،



الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة على الرقم: 293293/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا أنّ المعلومات المتعلّقة بالضحايا ستبقى سريّة للغاية، وطيّ الكتمان.