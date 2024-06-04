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لبنان

عبدالله قدم اقتراح قانون يتعلق بتنظيم مهمة الاطباء الشرعيين

Lebanon 24
04-06-2024 | 06:30
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 قدم عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بتنظيم مهمة الاطباء الشرعيين.
 
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لبنان

عبدالله

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