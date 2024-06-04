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لبنان

بري تابع المستجدات مع بوصعب واستقبل المنسقة الجديدة للامم المتحدة

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:30
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استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير طاجيكستان في لبنان والكويت زبيد الله زوبيدوف وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
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وتابع الرئيس بري ايضا المستجدات السياسية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.

كما استقبل رئيس المجلس المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert) في زيارة برتوكولية بمناسبة توليها منصبها الجديد كرئيسة لبعثة مكتب المنسّق الخاص للأمم المتّحدة في لبنان (UNSCOL) بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ، الزيارة كانت أيضاً مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة .


على صعيد آخر، ابرق بري لصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح مهنئاً بمناسبة تعينيه ولياً للعهد في دولة الكويت.
 
وجاء في نص البرقية :" يسعدني بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن أتوجه من سموكم بأسمى آيات التهنئة والتبريك على الثقة التي منحكم إياها صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لمنصب ولي للعهد ، متمنين لكم التوفيق والنجاح في المهام الملقاة على عاتقكم وللكويت أميراً وحكومة وشعباً دوام الأمن والإستقرار والرخاء". واضاف: "وننتهزها مناسبة لنؤكد إستعدادنا العمل لتطوير صيغ التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا في التقدم والإزدهار ، والله ولي التوفيق".
 

 
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