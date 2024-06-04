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لبنان

اللواء إبراهيم استقبل ريزا: مخاوفنا مشتركة من تزايد التصعيد في جنوب لبنان

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:33
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 استقبل اللواء عباس إبراهيم ظهر اليوم، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في مكتبه في بيروت.
 
 
وتم البحث خلال اللقاء، في دور الأمم المتحدة في ملف النزوح السوري والحرب الدائرة في جنوب لبنان.
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وناقش ريزا مع اللواء إبراهيم قضية اللاجئين السوريين، حيث اعتبر أن "لبنان يتحمل عبئا كبيرا وأن الحل السياسي في سوريا هو أساسي في حل هذه القضية".  
 
وعبر ريزا عن مخاوفه من "تزايد منسوب التصعيد في جنوب لبنان مقارنة في الأشهر السابقة". 
 
من جهته، اعتبر اللواء ابراهيم أن "حل ملف النازحين السوريين يكمن في فصل المجتمع الدولي بين الشأنين السياسي والانساني في مقاربته للملف السوري"، وقال: مخاوفنا مشتركة من تزايد التصعيد في جنوب لبنان".

وأكد اللواء إبراهيم "أهمية عمل الأمم المتحدة ووكالاتها في لبنان، وبخاصة مساعيها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
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