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لبنان

هذا موعد امتحانات OSCE لاختصاص الطب العام

Lebanon 24
04-06-2024 | 07:43
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أعـلن وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي موعد امتحانات OSCE لاختصاص الطب العام، المخصص للطلاب اللبنانيين خريجي العامين 2022 و2023 من مؤسسات للتعليم العالي في دولة أوكرانيا، وذلك بحسب التفصيل الآتي:
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"عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 29/11/2023، وبناءً على المتابعات بين وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة العامة حول إلزامية إجراء امتحان عيادي للطلاب اللبنانيين خريجي مؤسسات تعليم عال في أوكرانيا في العامين 2022 و 2023، وبناءً للمداولات بين الوزارتين المذكورتين ومؤسسات التعليم العالي اللبنانية التي تسدي الإجازة الجامعية في الطب، يدعى الخريجون المعنيون، المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق، إلى التقدم إلى امتحانات OSCE في الجامعة الأميركية في بيروت الذي سينظم يوم السبت في 15/6/2024 الساعة التاسعة صباحاً (مدة الامتحان 120 دقيقة على الأقل) في مبنى صواف – الطابق الثاني، على الخريجين المعنيين التواصل مع أي من السيدات والسادة التالية أسماؤهم على العناوين الآتية:

السيدة نسرين مكارم (الجامعة الأميركية في بيروت):
هاتف: 03/164180             بريد إلكتروني: nm68@aub.edu.lb

السيدة نايلة موراني (المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي):
هاتف:  01/772509            بريد إلكتروني: nmourani@mehe.gov.lb

السيد أنطوان رومانوس (وزارة الصحة العامة):
هاتف:  03/975093            بريد إلكتروني: antrom26@gmail.com


يرجى الحضور إلى مركز الامتحان قبل نصف ساعة على الأقل من الموعد المحدد مصطحبين إخراج قيد إفرادي حديث لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر عليه صورة شمسية حديثة.

ملاحظة: رسم الاشتراك في امتحان OSCE يساوي /70/ دولار أميركي، يسدد في حينه في الجامعة الأميركية في بيروت. وستقوم المديرية العامة للتعليم العالي بتوجيه رسائل إلكترونية لأصحاب العلاقة بغية تأكيد استفادتهم من هذه الفرصة ".
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