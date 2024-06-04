توتر كبير.. مخيم فلسطيني يشهد استنفاراً وظهوراً مسلحاً

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حالة من التوتر والغضب تسود مخيم البداوي بعد رفض تسليم مفتعلي الاشكال الذي وقع ليل امس، والذي أدى إلى مقتل قاسم بلال شحادة عن طريق الخطأ، وإصابة 3 آخرين بجروح.

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وأُغلقت مداخل ومخارج المخيم وسط استنفار وظهور مسلح كثيف.