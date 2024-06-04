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لبنان

إسرائيل تتحدث عن عدد شهداء "الحزب".. كم عنصراً استهدفت؟

Lebanon 24
04-06-2024 | 08:10
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أعلن الجيش الإسرائيلي إنه نجح بقتل 100 مقاتل من حزب الله، منذ بداية الحرب.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن "وحدة الاستخبارات الميدانية 869" التابعة للفرقة 91 هي المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخبارية متعددة الأبعاد في منطقة الحدود اللبنانية.
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وجاء في بيان:
 
"منذ بداية الحرب، كانت الوحدة تعمل بجد لجمع المعلومات الاستخبارية، وتحديد عناصر حزب الله، وأخيرا تحقيق مهمتها المتمثلة في القضاء على التهديدات الإرهابية".

"ويعمل جنود مراقبة الاستخبارات الميدانية، وجنود الاستخبارات الميدانية المقاتلون، ومشغلو الطائرات من دون طيار في الوحدة بالوسائل التكنولوجية التشغيلية ومع تكامل عمليات الاستخبارات الميدانية المستمرة".

"منذ بداية الحرب، حددت الوحدة هوية أكثر من 100 عنصر ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة وعالية الجودة، تم القضاء عليهم بالتعاون مع القوات العاملة على الأرض وسلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية". (سكاي نيوز عربية) 

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