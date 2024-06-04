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لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة العديسة

Lebanon 24
04-06-2024 | 09:04
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدوّ الإسرائيلي شنّ غارة على بلدة العديسة مستهدفاً المحال التجارية والمنازل. 
 
وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران التي اندلعت بأحد المطاعم. 
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