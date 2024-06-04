نقل عنصرين من الجيش إلى المستشفى.. ماذا حصل لهما في الجنوب؟

تعرّض عنصرين من الجيش لحال اختناق بسبب تنشقهما لمادة الفوسفور، وذلك بعد أن أطلق العدوّ الإسرائيلي القذائف الفوسفورية على بلدة مركبا.

وتم نقل العنصرين الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.