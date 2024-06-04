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لبنان
نقل عنصرين من الجيش إلى المستشفى.. ماذا حصل لهما في الجنوب؟
Lebanon 24
04-06-2024
|
09:33
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تعرّض عنصرين من الجيش لحال اختناق بسبب تنشقهما لمادة الفوسفور، وذلك بعد أن أطلق العدوّ الإسرائيلي القذائف الفوسفورية على بلدة مركبا.
وتم نقل العنصرين الى مستشفى ميس الجبل الحكومي للمعالجة.
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