Advertisement

لبنان

في طرابلس.. محتجون قطعوا الطريق إليكم السبب

Lebanon 24
04-06-2024 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1207823-638531173463802192.jpg
Doc-P-1207823-638531173463802192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عدداً من الاشخاص قطعوا الطريق عند مستديرة ابو علي في طرابلس، وذلك اعتراضاً على استمرار توقيف المدعو ا.ج  من قبل الاجهزة الامنية. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعادة فتح الطريق عند مستديرة أبو علي في طرابلس بعد قطعها من قبل محتجين
lebanon 24
04/06/2024 21:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. سائق يفقد السيطرة على سيارته وهذا ما حصل
lebanon 24
04/06/2024 21:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس.. أطلق النار عليه ولاذ بالفرار
lebanon 24
04/06/2024 21:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بإطلاق نار في منطقة باب الحديد - طرابلس
lebanon 24
04/06/2024 21:06:41 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

أبو علي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2024-06-04
13:51 | 2024-06-04
13:42 | 2024-06-04
13:06 | 2024-06-04
13:03 | 2024-06-04
13:00 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24