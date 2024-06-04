في طرابلس.. محتجون قطعوا الطريق إليكم السبب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن عدداً من الاشخاص قطعوا الطريق عند مستديرة ابو علي في طرابلس، وذلك اعتراضاً على استمرار توقيف المدعو ا.ج من قبل الاجهزة الامنية.

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