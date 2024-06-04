حزب الله نعاه.. من استهدفت إسرائيل في الناقورة اليوم؟

نعى "حزب الله" حيدر حسن مسلماني "حمزة"، مواليد عام 1987، من مدينة صور، وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان الذي استشهد بعد أن استهدفت مسيّرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة الناقورة.

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