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لبنان
وزير الدفاع في البلمند
Lebanon 24
04-06-2024
|
10:37
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وصل وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى المقر البطريركي في البلمند، والتقاه البطريرك يوحنا العاشر.
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