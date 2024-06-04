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لبنان

وزير إسرائيليّ زار الحدود مع لبنان: هذا ما سيحدث خلال شهر أيلول

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:00
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أفادت هيئة البثّ الإسرائيلية، أنّ عضو حكومة الحرب الإسرائيليّة الوزير بيني غانتس، قال خلال زيارة للحدود الشمالية "أقاتل من أجل إنهاء العمل هنا بحلول أيلول".
 
 
وأشار غانتس إلى أنّ نهاية العمل في الشمال هي "إما عبر التسوية أو عبر التصعيد".
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