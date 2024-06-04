"حزب الله" قصف موقعاً بحريّاً إسرائيليّاً... ماذا استهدف أيضاً؟



Advertisement وأضاف "الحزب" في بيان آخر، أنّه "استهدف ‌‌‏موقع ‏الناقورة ‏البحري بقذائف المدفعية، وأصابه إصابة مباشرة". ‏ ‏

كذلك، قال "حزب الله" إنّه "استهدف ‌‌‏تجمعاً ‌‏لجنود العدوّ الإسرائيليّ في حرش برعام بقذائف المدفعية، وأصابه إصابة مباشرة". ‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "استهدف ‌انتشارا ‌‏لجنود العدوّ الإسرائيليّ في محيط مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية".‏