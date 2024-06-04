"الحزب" يُشكّل تهديداً خطيراً.. هكذا أصبح يُحدّد أهدافه ويتجسس على إسرائيل

ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل إعلام إسرائيلية، قالت اليوم الثلاثاء، إنّ "حزب الله" يُشكّل تهديداً استراتيجياً خطيراً لأمن إسرائيل".

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ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ "حزب الله" يمتلك آلاف الصواريخ والقذائف الصاورخية المتطورة والموجَّهة إلى إسرائيل"، مؤكداً أنّ "ترسانة "حزب الله" الهائلة من الأسلحة، إلى جانب قدراتها المتقدمة تحت الأرض، تشكّل تهديداً استراتيجياً خطيراً لإسرائيل في الشمال والوسط والجنوب".وأضاف أنّ "حزب الله" نجح في بناء جهاز تجسس واستخبارات متطوّر، يمكنه تحديد أهداف حساسة في عمق إسرائيل، وكشف مواقعها"، لافتاً إلى أنّ "هذه القدرات، إلى جانب استعداد الحزب لاستخدام القوة النارية الشديدة، تجعله تهديداً استراتيجياً من الدرجة الأولى".وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يحذّر خبراء عسكريون من أنه في حالة الحرب، يمكن لـ"حزب الله" أن يقصف شمالي فلسطين المحتلة بعشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف الصاروخية.ويحذر خبراء عسكريون من أنه في حالة الحرب، يمكن لحزب الله تنفيذ عمليات وهجمات خلف خطوط الجبهة، ومن شأن ذلك أن يلحق ضرراً بالغاً بالقدرات الدفاعية والقتالية للجيش الإسرائيلي.من جهته، أكد معلق الشؤون العربية في القناة الـ"12" يارون شنايدر، أنّ "حزب الله" "غير مرتدع"، مشدداً على أنّ "قصة الردع في مقابل "حزب الله" في لبنان انتهت".بدوره، تحدث مراسل "يديعوت أحرونوت" في الشمال، يائير كراوس، للقناة الـ"14"، عن "تفكك مرعب للجليل، وسقوط لكل الأساطير التي جلبت الإسرائيليين إلى هنا"، مؤكداً أنّ "لا أحد في حكومة إسرائيل يستطيع أن يعطي صورة مستقبلية بعد هجوم "حزب الله". (الميادين)