Advertisement

لبنان

العدوّ الإسرائيليّ استهدف عناصر الدفاع المدنيّ.. إليكم الخبر التالي من الجنوب

Lebanon 24
04-06-2024 | 11:57
A-
A+
Doc-P-1207864-638531246351061776.jpg
Doc-P-1207864-638531246351061776.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بشكل مباشر، عناصر من الدفاع المدني، خلال إخمادهم الحريق المُندلع في حرش وذاد، عند أطراف بلدة كفرشوبا.
 
 
وبحسب المعلومات، تضرّرت آلية للدفاع المدني، فيما لم يتم تسجيل إصابات في صفوف العناصر.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
إطلاق صاروخين باتجاه موقع الرمثا الإسرائيلي في تلال كفرشوبا (الجزيرة)
lebanon 24
04/06/2024 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو.. حريق كبير في كفرشوبا
lebanon 24
04/06/2024 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير بين بلدتين في الجنوب.. والدفاع المدني يحاول السيطرة عليه
lebanon 24
04/06/2024 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيلي يلقي قنابل مضيئة بين بلدي حلتا وكفرشوبا
lebanon 24
04/06/2024 21:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الدفاع المدني

كفرشوبا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:59 | 2024-06-04
13:51 | 2024-06-04
13:42 | 2024-06-04
13:06 | 2024-06-04
13:03 | 2024-06-04
13:00 | 2024-06-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24