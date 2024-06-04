العدوّ الإسرائيليّ استهدف عناصر الدفاع المدنيّ.. إليكم الخبر التالي من الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف بشكل مباشر، عناصر من الدفاع المدني، خلال إخمادهم الحريق المُندلع في حرش وذاد، عند أطراف بلدة كفرشوبا.

وبحسب المعلومات، تضرّرت آلية للدفاع المدني، فيما لم يتم تسجيل إصابات في صفوف العناصر.