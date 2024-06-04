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لبنان

صواريخ "الحزب" تحرق إسرائيل لليوم الثاني... تحوّلت إلى "رماد"

Lebanon 24
04-06-2024 | 12:08
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أصيب عشرات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين من جرّاء الحرائق المستمرة، منذ يوم أمس، في المستوطنات الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، نتيجة قصف "حزب الله".

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ هناك 16 إسرائيلياً مصاباً  نتيجة الحرائق، بينهم 7 جنود في، وصلوا إلى مستشفى زيف الإسرائيلي.
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واندلع أكثر من 50 حريقاً في المستوطنات الشمالية، نتيجة إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المُسيّرة من جانب "حزب الله" في لبنان نحو الأراضي المحتلة.

وقالت القناة الـ"14" الإسرائيلية إنّ السلطات الإسرائيلية فقدت سيطرتها في ظل استمرار الحرائق الضخمة في 94 موقعاً في الشمال.

وأكّد الإعلام الإسرائيلي أنّ طواقم الإطفاء لا تزال تعمل على إخماد عدد من الحرائق في منطقة كريات شمونة والجليل الأعلى، وفي جبل بيريا وكيرن نفتالي.

من ناحيته، قال مراسل قناة "كان" الإسرائيلية في كريات شمونة: "لم أستطع النوم، أمس، لأنني شاهدت كريات شمونة تحترق، وألسنة اللهب تتصاعد. الأماكن التي أصابها الحريق تحوّلت إلى رماد. هذا هو الواقع". (الميادين)
 
 
 

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