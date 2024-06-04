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لبنان

جنبلاط عرض مجمل الأوضاع مع ريزا

Lebanon 24
04-06-2024 | 12:23
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التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، اليوم الثلاثاء، المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.
 
 
خلال اللقاء، جرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
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جنبلاط

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