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لبنان

"التيار": كل تأخير في إنتخابات رئيس للجمهورية يعزّز إتجاه الفوضى

Lebanon 24
04-06-2024 | 12:27
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عقد المجلس السياسي للتيار الوطني الحر إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، فناقش جدول أعماله وأصدرَ البيان الآتي:

1- يجدد التيار موقفه الداعم لحق لبنان في الدفاع عن النفس وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبناء دولته المستقلّة.
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2- يدعو المجلس الى التنبُّه لمرحلة ما بعد مبادرة الرئيس الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة. ويعتبر المجلس أن الإنقسام الإسرائيلي حول مبادرة بايدن والخلاف بشأنها بين قسم من الحكومة الإسرائيلية وواشنطن يزيد من مخاطر توسيع إسرائيل للحرب بإتجاه الجنوب.
3- يدعم المجلس موقف رئيس التيار العامل في كل الإتجاهات بحثاً عن حلّ لأزمة الرئاسة، ويؤكد أن كل تأخير في إنتخابات رئيس للجمهورية يعزّز إتجاه الفوضى في ضوء حربٍ دائرة في الإقليم من دون أفق وتفكك متسارع للدولة اللبنانية. من هنا ضرورة التقاط كل فرصة حوار أو تشاور للدفع بإتجاه إنهاء الفراغ الرئاسي كأساس لإعادة تكوين السلطة.
4- يؤكد المجلس السياسي ضرورة التعامل مع النازحين السوريين الموجودين بصورة غير شرعية بما يؤمن مصالح لبنان السيادية والحيوية. ويرى أن التراخي في هذا الملف من شأنه تكريس الأمر الواقع الذي تريد بعض الدول فرضه على لبنان، كما يعتبر "التيار" أن دعم البلديات واجب في مهمة إخراج السوريين المقيمين بصورة غير شرعية.
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