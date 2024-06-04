رئيس الأركان الإسرائيلي عن الوضع في جنوب لبنان: نقترب من اتّخاذ القرار

قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، "نقترب من نقطة على الحدود الشمالية يتعيّن فيها اتّخاذ قرار".

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وأضاف هليفي من الحدود مع لبنان، أنّ "الجيش الإسرائيليّ جاهز ومستعدّ للانتقال للهجوم".