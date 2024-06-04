وزير الدفاع: أدعو الشعب إلى التشبث بهذه الأرض

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التقى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم في المقر البطريركي في البلمند.وبعد اللقاء، قال سليم: "تشرفت بهذه الزيارة واستمعت لنظرة البطريرك يوحنا للظروف العامة، وتبادلنا الأفكار حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية وكل التطلعات من أجل نهضة أبناء المنطقة للتمسك بمعتقداتهم للنهوض من الواقع المرير والمآسي التي تحصل، إضافة إلى أمور ثقافية وكل ما تقدمه الكنيسة لهذا الوطن".وتابع: "أدعو الشعب إلى التشبث بهذه الأرض الغنية بشعبها وقدراتها واتمنى ان ينهض بلدنا وان يكون المستقل مزدهرا".