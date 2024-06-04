المفتي إمام عرض وقنصل ماليزيا سبل التعاون بين البلدين

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التقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد امام، اليوم الثلاثاء، في دار الفتوى في طرابلس، الملحق التجاري والقنصل العام في سفارة ماليزيا جوهان عارف محمد جعفر ورئيس جمعية "تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري.وقدم القنصل جعفر تحية "السفير الماليزي والحكومة الماليزية للمفتي امام"، وأطلعه أن "السفير سيزور طرابلس بعد عيد الأضحى لبحث سبل التعاون وتنشيط العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة الى زيارة المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدات على غرار صيدا وبيروت".بدوره، شكر امام القنصل جعفر على زيارته ومن خلاله "السفير الماليزي والحكومة الماليزية"، مؤكداً أن "طرابلس جديرة ان تستفيد من مرافقها كافة، من معرض ومطار ومرفأ ومصفاة وأسواق تجارية".كما اكّد ان "ان ماليزيا من البلدان المهمة التي بنت نفسها بنفسها حتى أصبحت من الدول الرائدة على الصعيد التجاري والمالي والسياحي على مستوى العالم"، مبلغاً تحياته لماليزيا "رئيسا وحكومة وشعباً".