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لبنان

"الثنائي الشيعي" عن جعجع: "يروح يدوّر على برلمان تاني"

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:03
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قالت مصادر معراب للـ"أم تي في"، إنّ "رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع على موقفه لناحية رفض الحوار برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فهو رئيس مجلس النواب وليس رئيس النواب".
 
 
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وفي هذا السياق، أفادت معلومات الـ"أم تي في"، أنّ "الثنائي الشيعي" أبلغ الوزير السابق غازي العريضي أنّ جعجع هو من يُعطّل انتخاب رئيس، وقال له "إن كان جعجع لا يعتبر برّي رئيساً للنواب يروح يدوّر على برلمان تاني".
 
 
وأضافت الـ"أم تي في"، أنّ "لقاء العريضي مع "الثنائي الشيعي" لم يحمل أي جديد، فموقف "حزب الله" و"أمل" على حاله".
 
 
أما مصادر "الجديد"، فاشارت إلى أنّ "نتائج مسعى الحزب "التقدميّ الإشتراكي" لا يُراهن عليها، ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية، فجعجع لن يقبل بأيّ طرح حواريّ، أما بالنسبة الى "الثنائي الشيعيّ"، فـ"حزب الله" فوّض بري تفويضاً كاملاً، وما يقبل به الأخير يمضي به "الحزب".
 
 
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