عن الحرب مع لبنان... إليكم آخر ما قِيلَ قبل قليل في إسرائيل

أعلنت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ مسؤولين في مجلس الحرب الإسرائيليّ قالوا إنّه "على إسرائيل نقل ثقلها إلى الشمال، وعلى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو اتّخاذ قرارات صعبة".

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ونقلت "القناة 13 الإسرائيلية" عن مسؤول في مجلس الحرب قوله، إنّ "تنفيذ عملية كبيرة في الشمال ستكون له عواقب وخيمة على قدراتنا في غزة".