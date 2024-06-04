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لبنان

عن الحرب مع لبنان... إليكم آخر ما قِيلَ قبل قليل في إسرائيل

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:42
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أعلنت "القناة 13 الإسرائيلية"، أنّ مسؤولين في مجلس الحرب الإسرائيليّ قالوا إنّه "على إسرائيل نقل ثقلها إلى الشمال، وعلى رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو اتّخاذ قرارات صعبة".
 
 
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ونقلت "القناة 13 الإسرائيلية" عن مسؤول في مجلس الحرب قوله، إنّ "تنفيذ عملية كبيرة في الشمال ستكون له عواقب وخيمة على قدراتنا في غزة".
 
 
 

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