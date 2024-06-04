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لبنان

تصريح أميركيّ عاجل عن لبنان: الوضع "خطير".. وهذا موقفنا من الحرب بين "الحزب" وإسرائيل

Lebanon 24
04-06-2024 | 13:51
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قالت وزارة الخارجية الأميركية، "لا ندعم حربا مفتوحة ضدّ "حزب الله" في لبنان، لكننا نُؤيّد حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
 
 
وأشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنّ "الوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لا يزال خطيرا، ونعمل على احتوائه".
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