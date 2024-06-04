تصريح أميركيّ عاجل عن لبنان: الوضع "خطير".. وهذا موقفنا من الحرب بين "الحزب" وإسرائيل

وأشارت وزارة الخارجية الأميركية، إلى أنّ "الوضع على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية لا يزال خطيرا، ونعمل على احتوائه".

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قالت وزارة الخارجية الأميركية، "لا ندعم حربا مفتوحة ضدّ "حزب الله" في لبنان، لكننا نُؤيّد حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها".