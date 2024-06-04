أمرٌ مهمّ يتعلّق بلبنان... ماذا طلبت أميركا وفرنسا من إسرائيل؟

كشفت قناة "كان" الإسرائيليّة، أنّ "مسؤولاً أميركيّاً كبيراً قال إنّهم طلبوا من إسرائيل عدم تصعيد الوضع في الشمال".

وأضافت "كان" أيضاً، أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في محادثة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لا تسيروا بعملية تصعيد في الشمال، ولا يجب إشعال الوضع، وهذا هو الطلب الدولي".