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لبنان
بيان للمكتب الاعلامي لميقاتي عن تحذيرات من عدوان اسرائيلي... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
04-06-2024
|
14:56
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان التالي:
يتم التداول باخبار وتسريبات عن تحذيرات تلقاها دولة الرئيس نجيب ميقاتي من ان العدو الاسرائيلي قد يشن هجوما واسع النطاق على لبنان.
يؤكد دولة الرئيس ان لا صحة لهذه التسريبات والاخبار وهي تندرج في اطار الضغوط التي تمارس على لبنان.
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كما يهم دولته أن يؤكد أنه يجري مروحة واسعة من الاتصالات الديبلوماسية في سبيل وقف العدوان الاسرائيلي المستمر على جنوب لبنان، فاقتضى التوضيح.
وكان المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية في بيروت، قال "ليس من حق المملكة المتحدة التعليق على التخطيط العسكري الإسرائيلي".
وأضاف في حديث صحافي: "نرفض التقارير التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة نصحت، ناهيك عن إرسال رسالة دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية، عن أن إسرائيل ستنفذ عمليات عسكرية في حزيران".
وشدد المتحدث على أن "المملكة المتحدة تواصل العمل مع الطرفين على تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان، ويرتكز تواصلها مع الطرفين على تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن على الخط الأزرق، ونحن واضحون أن الصراع ليس في مصلحة أحد".
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