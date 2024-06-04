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لبنان

7 قذائف إسرائيليّة سقطت على موقع للجيش في الجنوب

Lebanon 24
04-06-2024 | 14:47
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سقطت 7 قذائف هاون أطلقها العدوّ الإسرائيليّ، على أحد مراكز الجيش، في بسطرة في خراج بلدة كفرشوبا.

وبحسب المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديّات.
 
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كفرشوبا

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