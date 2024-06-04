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لبنان

دعوة أوروبيّة إلى لبنان وإسرائيل: نشعر بالقلق

Lebanon 24
04-06-2024 | 15:35
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دعا الإتّحاد الأوروبيّ "الأطراف على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية إلى ضبط النفس ومنع زيادة التوتّر".
 
 
وقال الإتّحاد الأوروبيّ: "نشعر بقلق متزايد إزاء تصاعد التوتّر والدمار والنزوح القسري على جانبيّ الحدود".
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