بشأن بدء الحرب على لبنان.. مصادر تكشف خطّة الجيش الإسرائيليّ

قالت مصادر إسرائيليّة، إنّ "الجيش الإسرائيليّ يستعدّ لاحتمال أنّ يطلب منه المستوى السياسي بدء حرب على لبنان".

وأضافت المصادر الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، أنّ "الجيش الإسرائيلي عرض خططا لحرب محدودة المدّة في جنوبي لبنان فقط".