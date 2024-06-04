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لبنان
تخوّف
Lebanon 24
04-06-2024
|
17:50
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تخوفت مصادر معنية لبنانية من تكرار سيناريو المواقف الدبلوماسية لجهة الوضع في الجنوب، على غرار ما يحصل في غزة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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