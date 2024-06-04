تيمور لا ينتظر معجزة ولكنه لا يُسلّم بالعجز

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كتب عماد مرمل في" الجمهورية": لعلها أدق المهمات التي يتصدى لها تيمور منذ استلامه رئاسة الحزب واللقاء الديموقراطي في اعتبار أنها المرة الأولى التي يخوض فيها مسعى سياسياً لتليين مواقف القوى السياسية من الاستحقاق الرئاسي والتقريب بينها.وما ساعد تيمور على تأدية هذا الدور هو الموقع الوسطي الذي يتموضع فيه على مستوى السياسة الداخلية، بعدما نأى بنفسه وبحزبه عن الاستقطابات الحادة.ولعل السؤال التلقائي والبديهي الذي يمكن أن يخطر على البال هو: هل يمكن أن ينجح تيمور حيث تعثر الآخرون؟لا توحي المؤشرات الظاهرة بأن البيئة السياسية في هذه المرحلة هي ملائمة لإنجاح مسعى «التقدمي».وبهذا المعنى، فإن المحك او المفصل الأساسي في «مغامرة» جنبلاط يكمن في إقناع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بجدوى الحوار أو التشاور كممر ضروري لتسهيل عملية انتخاب الرئيس الأمر الذي لا يبدو سهلاً .