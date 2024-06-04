في طرابلس.. اعتداء بسلاح حربي يستهدف مولّدات للكهرباء

أفادت مندوبة "لبنان24"، بإقدام مجهول منتصف ليل امس على اطلاق النار من سلاح حربي بإتجاه مولدات عائدة لاشتراك الريم خلف مدرسة الايمان في ابي سمراء، من دون معرفة الأسباب، ولاذ بالفرار.



وأكّدت المعلومات أن الخسائر اقتصرت على الماديات، من دون أي خسائر في الأرواح.

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