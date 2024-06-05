فجر اليوم... هذا ما استهدفه حزب الله

أعلن "حزب الله" في بيان، بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:10 فجر يوم الأربعاء 05-06-2024 لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة".

Advertisement