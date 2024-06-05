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لبنان

الجبهة الجنوبية لا تهدأ... غارات اسرائيلية على قرى في القطاع الأوسط ليلًا

Lebanon 24
05-06-2024 | 00:45
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أغار الطيران المسيّر المعادي ليلا على اهداف مدنية في بلدة الناقورة، حيث يقع المقر العام لـ"اليونفيل"، بالإضافة الى غارة على اطراف بلدات الجبين وعيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".
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واستمر العدو في اطلاق القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق حتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى نهر الليطاني والساحل البحري.
وعمد العدو الى اطلاق القنابل الحارقة على الاحراج المتاخمة للخط الازرق ليشعل النار في ما تبقى من اشجار معمرة، وبخاصة في احراج الناقورة وعلما الشعب.
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