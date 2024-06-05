إسرائيل "تطلب ضمانات" لاخماد الحرائق

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بعد موجة الحرائق التي تسببت بها صواريخ "حزب الله" شمال فلسطين المحتلة في الايام الماضية، كان واضحاً ان اسرائيل غير قادرة على إخماد هذه الحرائق بسبب المعارك الحاصلة مع الحزب.وبحسب مصادر مطلعة فإن النيران انتشرت بسرعة وفرق الاطفاء لم تكن قادرة على الاقتراب خوفا من استهداف "حزب الله"، لذلك جرت اتصالات بين وسطاء و"حزب الله" لمعالجة هذه الازمة.وبحسب المصادر فان اسرائيل طلبت، عبر طرف ثالث، ضمانات من "حزب الله" بعدم استهداف طواقم الاطفاء الذين سيتقدمون في محاولة لاخماد النيران، لكن الحزب لم يعطِ اي اجابة واضحة على هذا الطلب.وفي سياق متصل، افادت مصادر معنية ان الحرائق التي اشتعلت في شمال فلسطين المحتلة والتي وصلت الى المستوطنات ولم تستطع اسرائيل السيطرة عليها حتى صباح اليوم، لا يمكن ان تتكرر بهذه الكثافة في جنوب لبنان.وبحسب المصادر فإن نوعية الغطاء النباتي الموجود في شمال فلسطين المحتلة يساعد في اشتعال النيران، كذلك فإن قرب البساتين والغابات من المنازل ادى الى اشتغال عدد كبير من هذه البيوت.وترى المصادر انه في المقابل لا يبدو ان هناك اي غطاء نباتي كثيف ومتصل في جنوب لبنان، وعليه يمكن السيطرة بشكل اسهل على النيران، وقد تنطفئ النار المشتعلة في الجبال من تلقاء نفسها ايضا.