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لبنان

زيارات "لتمرير الوقت"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-06-2024 | 01:45
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موفداً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، زار النائب علي حسن خليل قطر، بعد يومٍ واحدٍ من وصول وفدٍ من "حزب القوات اللبنانيّة" ضم النائبين ملحم الرياشي وبيار بو عاصي والدكتور جوزيف جبيلي، بعد ان انهى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ونجله تيمور سلسلة لقاءات في الدوحة.
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مصدر سياسي متابع قلل عبر "لبنان24" من أهمية هذه الزيارات، مشدداً على "انها "لتمرير الوقت" في ظل حال الجمود والانتظار التي تسيطر على الملف الرئاسي، مشيراً الى ان جل ما في اللقاءات هو نوع من المشاورات العادية اضافة الى لقاء مجموعة من الجالية اللبنانية في قطر وبعض المتمولين ليس أكثر".

المصدر: لبنان 24

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