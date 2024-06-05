مساعدات مدرسية للعسكر

قال مصدر أمني يعنى ايضا بالشؤون المالية للعسكر إنه أصبح مؤكداً أن مبالغ كبيرة من الأموال تأمنت ورصدت من أجل أن تقدّم كمساعدات مدرسية لجميع أولاد العسكر. وعُلم أن أقل مساعدة ستكون حوالى 50 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ، وأن المبلغ قد يرتفع بحسب صف التلميذ ومدرسته. المصدر ختم أن الأموال سوف تدفع قبل نهاية هذا الشهر كأقصى حد.

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