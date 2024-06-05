Advertisement

لبنان

مساعدات مدرسية للعسكر

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-06-2024 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1208016-638531740748878502.jpg
Doc-P-1208016-638531740748878502.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مصدر أمني يعنى ايضا بالشؤون المالية للعسكر إنه أصبح مؤكداً أن مبالغ كبيرة من الأموال تأمنت ورصدت من أجل أن تقدّم كمساعدات مدرسية لجميع أولاد العسكر. وعُلم أن أقل مساعدة ستكون حوالى 50 مليون ليرة لبنانية عن كل تلميذ، وأن المبلغ قد يرتفع بحسب صف التلميذ ومدرسته. المصدر ختم أن الأموال سوف تدفع قبل نهاية هذا الشهر كأقصى حد.
Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:58 | 2024-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:58 | 2024-06-05
02:30 | 2024-06-05
02:45 | 2024-06-05
02:25 | 2024-06-05
02:24 | 2024-06-05
02:00 | 2024-06-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24