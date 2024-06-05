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لبنان

"حزب الله" رفع وتيرة ضرباته.. أرقام وتفاصيل تكشف كيف تم تأجيج حرب "الجبهة الشمالية"

Lebanon 24
05-06-2024 | 01:44
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نحو سيناريو تصعيدي واضح، يستعد كل من حزب الله وإسرائيل إلى الدخول بمعارك أوسع على الجبهة الشمالية التي اشتعلت منذ 8 تشرين الأول الماضي.

في السياق، أشار مركز "ألما" للأبحاث والتعليم، إلى أن شهر أيار 2024 كان الشهر الذي شهد "أعلى كثافة لهجمات حزب الله ضد إسرائيل"
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ويقدم تقرير "ألما" دليلا واضحا على كيفية تغيير حزب الله لتكتيكاته، ويقول: "خلال شهر أيار 2024، نفذ حزب الله 325 هجوما، وكان متوسط الهجمات اليومي 10 هجمات في اليوم، بينما في نيسان، نفذ حزب الله 238 هجومًا بمعدل 7.8 هجوما في اليوم"،

ويضيف التقرير: "من حيث تحليل الأسلحة التي يستخدمها حزب الله، كان هناك في أيار 2024 زيادة كبيرة في عدد الحوادث في استخدام الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات بدون طيار، ضعف ما كان عليه في نيسان 2024".

وتُعتبر الصواريخ المضادة للدبابات أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حزب الله، حيث قال "ألما" إن هناك 95 حادثة في شهر أيار ، مقارنة بـ 50 حادثة في شهر نيسان.

ويضيف التقرير: "كان هناك 85 تسللا لطائرات بدون طيار إلى الأراضي الإسرائيلية في أيار 2024، مقارنة بـ 42 في نيسان، و24 في آذار، و7 في شباط 2024". (سكاي نيوز عربية)

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