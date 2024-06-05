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لبنان

بعد ليل متوتر.. إليكم الوضع من الجنوب صباح اليوم

Lebanon 24
05-06-2024 | 01:54
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لا يزال الحذر الشديد يلف المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي في منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة ضد المنطقة، حسب مندوبة "لبنان24".
 
وكانت العمليات الإسرائيلية قد بلغت ذروتها يوم امس حتى ساعات الليل ما تسبب بحرائق كبيرة في احراج وممتلكات كفرشوبا وكفرحمام وراشيا الفخار وشبعا، وتزامن التصعيد الاسرائيلي مع تصعيد مماثل من "حزب الله" استهدف تجمعات الاسرائيليين في مستعمرات المطلة ومسكاف عام والجليل الاعلى ومزارع شبعا المحتلة.
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كما وأغار الطيران المسيّر المعادي ليلا على اهداف مدنية في بلدة الناقورة، حيث يقع المقر العام لـ"اليونفيل"، بالإضافة الى غارة على اطراف بلدات الجبين وعيتا الشعب ورامية في القطاع الاوسط.
 
وحتى فجر اليوم لم يغب الطيران التجسسي عن سماء منطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال برغز ومجرى الليطاني ومرتفعات عرمتى.
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