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لبنان

تفاصيل خاصة عن هجوم السفارة الأميركية.. هذا ما حصل (صور)

Lebanon 24
05-06-2024 | 01:58
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حصل إطلاق نار استمر لمدة نصف ساعة تقريبا صياح اليوم الأربعاء في محيط السفارة الاميركية في عوكر.
 
وعلم "لبنان 24" ان تبادلا لإطلاق النار حصل في محيط السفارة حيث أقدم أحد الأشخاص وهو سوري الجنسية على إطلاق النار أولا فقام حراس السفارة بالرد.
 
وأفادت مندوبة "لبنان 24" ان الطريق باتجاه السفارة مقطوعة بعد تعرّض محيطها لاطلاق النار.
 
إلى ذلك، قالت المعلومات الأوليّة بأنّ 3 شبان يستقلون دراجات نارية قد مرّوا بجانب السفارة، موضحة أن إطلاق النار طال حراس المبنى.
 
كذلك، تقول مصادر أخرى أنّ الجيش هو الذي أطلق على المسلحين بسبب عدم امتثالهم لعناصر الحاجز خصوصاً أنه ممنوع مرور الدراجات النارية هناك.
 
وبحسب المصادر، فإن الحادثة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة آخر فيما ترجح المصادر أن يكون المسلح الثالث قد اختبأ في أحد المباني. 
 
ولاحقاً، صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
 
تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.
 
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تعليق السفارة
وكتبت السفارة الأميركية على منصة "إكس": عند الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين.  واكدت ان التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف".


 
 
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