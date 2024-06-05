بيان من الجيش بعد حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر

توضيحًا لملابسات حادثة إطلاق النار على السفارة الأميركية في عوكر، أعلن الجيش في بيان أنّه "تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرين في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة".

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