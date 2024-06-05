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لبنان

السفارة الأميركية عن إطلاق النار في محيطها: التحقيقات جارية

Lebanon 24
05-06-2024 | 02:51
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كتبت السفارة الأميركية على منصة "إكس": عند الساعة 8:34 صباحًا تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية. وبفضل رد الفعل السريع للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وفريقنا الأمني في السفارة، أصبحت منشآتنا وفريقنا آمنين.  واكدت ان  التحقيقات جارية ونحن على اتصال وثيق مع السلطات المعنية في البلد المضيف".
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