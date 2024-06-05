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لبنان

عملية جديدة لـ"الحزب" بالأسلحة الصاروخية.. هذا ما استهدفه

Lebanon 24
05-06-2024 | 02:48
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أعلن "حزب الله" في بيان عن استهداف تجمع لجنود ‏العدو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في محيط موقع بركة ريشة بالأسلحة الصاروخية.
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